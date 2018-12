Ostdonk Tripel krijgt Blond broertje: “Onze hobby is lichtjes uit de hand aan het lopen” Kristof Pieters

03 december 2018

15u15 0 Beveren Het gaat bijzonder hard voor Ostdonk Bieren. De amateurbrouwers uit Haasdonk lanceerden pas vorig jaar hun tripel en in een jaar tijd verkochten ze er al 10.000 liter van. Zelfs de merchandising, zoals T-shirts, vliegt de deur uit. Vlak voor eindejaar lanceren de jonge brouwers een blond bier.

De grote bezielers achter Ostdonk Bieren zijn de broers Geoffrey (27) en Ruben (24) van Steelandt. “Het begon een vijftal jaar geleden met een doe-het-zelfpakket om thuis bier te brouwen”, vertelt Geoffrey. “Ik had zo’n pakket cadeau gedaan aan mijn broer en dat is lichtjes uit de hand gelopen, want niet veel later stond onze garage al helemaal vol brouwspullen en probeerden we allerlei recepten uit.”

Na heel wat experimenteren kwamen de broers uit bij een tripel die in de vriendenkring op heel positieve reacties onthaald werd. Er kwam zelfs zoveel vraag naar dat ze hun stoute schoenen aantrokken en met het recept naar een contractbrouwerij in Menen stapten. Exact een jaar geleden kwamen de eerste bakken Ostdonk Tripel op de markt. Vrienden Tycho Wuytack (23) en Gregory Van Vlierberghe (25), dorpsgenoten waarmee ze opgroeiden, sprongen mee op de kar. Intussen is Ostdonk Bieren een begrip geworden in de regio rond Beveren en werd al 10.000 liter tripel van verkocht. Zelfs de internationaal gerenommeerde biersommelier Sofie Vanrafelghem selecteerde de tripel voor haar lijstje van lekkerste herfstbieren.

“De enige kritiek die we soms horen, is dat de tripel met zijn 8,2% nogal stevig is”, lacht Geoffrey. “Het is natuurlijk een echt degustatiebier, geen bier om op te gaan feesten. Daarom brengen we nu onze Ostdonk Blond op de markt. Die is met zijn 6,5% wat soepeler om te drinken.”

De jonge amateurbrouwers combineren dit voorlopig allemaal nog met een fulltime job. “Al onze vrije tijd gaat er wel in op maar het is tegelijk een fantastische ervaring”, vervolgt Geoffrey. “Ik ben me intussen aan het bijscholen als meesterbrouwer en hoop binnen een tweetal jaar een eigen installatie te hebben zodat we het brouwen niet meer moeten uitbesteden. Het is dus een stevig uit de hand gelopen hobby aan het worden”, lacht hij.

Wat het geheim is achter hun succesformule? “In de eerste plaats natuurlijk het apart smakenpallet. We brouwen bier dat we zelf ook graag drinken. Onze bieren slaan vooral goed aan bij jongeren. We pakken het allemaal ook wel professioneel aan. Onze huisstijl is erg doordacht, van het logo, de kleurbalken tot en met de kroonkurk. We wilden het graag strak en hip houden. Zelfs de merchandising verkoopt als zoete broodjes. We hadden T-shirts laten maken voor onszelf om op beurzen te staan en iedereen wou er plots ééntje hebben. 250 exemplaren waren in een mum van tijd de deur uit. We hebben gelukkig een brede vriendenkring waarop we beroep kunnen doen. Een maat van ons heeft de huisstijl ontworpen en een andere heeft een fraai promofilmpje gemaakt voor op sociale media. Fernand Huts gaf ons uitzonderlijk toestemming om dit te draaien in het Fort van Haasdonk.”

De lancering van Ostdonk Blond is niet toevallig vlak voor de eindejaarsperiode. “Nu we twee bieren op de markt brengen, zullen er ook geschenkverpakkingen komen met een tripel, een blond bier, een glas en paté die door een plaatselijke slager is gemaakt op basis van ons bier. Vanaf januari of februai zal onze tripel ook op vat te verkrijgen zijn bij sommige cafés, zoals Den Brigand.”

Wie Ostdonk Blond wil proeven, kan dit komend weekend op twee verschillende locaties. Zaterdag 8 en zondag 9 december staat de brouwerij op de ‘2e Bierproeverij streek- en speciaalbieren’ in Sint-Gillis-Waas en de officiële lancering is zondag 9 december in ‘Die Ostdonk Bierstube’ op de kerstmarkt in Haasdonk.