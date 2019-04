Ostdonk Bieren houdt pop-upcafé tijdens Ronde Kristof Pieters

04 april 2019

16u52 0 Beveren In Haasdonk is het zondag 7 april twee keer feest. ’s Ochtends passeert het peloton van de Ronde van Vlaanderen er en in de namiddag vindt de stoet van carnavalsvereniging De Nachtvlinders plaats. De ploeg van Ostdonk Bieren neemt naar aanleiding hiervan het voormalige café De Roos over.

“Tijdens deze speciale dag kan je ‘s morgens om 9.30 uur genieten van een stevig ontbijt met koffie, spek & eieren en kan je de volledige uitzending van De Ronde live volgen op groot scherm”, zegt Geoffrey Van Steelandt. “Tegelijkertijd kan je uiteraard genieten van onze Ostdonk Tripel.” De passage van het peloton wordt rond 11 uur verwacht. Om 20 uur is er een afterparty voor de carnavalisten. Afspraak in café De Roos in de Perstraat.

Op zondag- én zaterdagvoormiddag (ronde voor wielertoeristen) geldt een eenrichtingsverkeer in de Heirbaan, Keizerstraat, Verwilghenplein, Willem Van Doornyckstraat en Bankstraat richting Sint-Niklaas. Op zondag geldt op het parcours ook een parkeerverbod vanaf 7 uur tot na de doortocht.