Orgelcomité viert einde van restauratie 30 augustus 2018

De restauratie van het de la Haye-orgel in de Onze-Lieve-Vrouw-Hemelvaartkerk van Melsele is afgerond en dat mag voor het Orgelcomité Melsele niet onopgemerkt voorbijgaan. Op 31 augustus is er om 20.30 uur een Promsconcert waarbij het gerestaureerde orgel zal ingespeeld worden door Peter Van de Velde. Hij heeft een fraai programma samengesteld dat je op de website www.orgel-melsele.be kan raadplegen. Kaarten zijn enkel op de avond zelf aan de kassa verkrijgbaar aan 10 euro. (PKM)