Opslag en receptie zijn rode draad in deze play-offs voor Asterix Avo 04 april 2018

02u39 0 Beveren Het belang van de ontmoeting tussen de nummers één en twee van het vrouwenvolleybal moet niet meer benadrukt worden. Zowel Asterix Avo als Oudegem beseffen maar al te goed dat de eerste plaats bij de aanvang van de finales van de play-offs binnen tien dagen de titelstrijd kan beïnvloeden. Dit zijn de momenten waarvoor de speelsters zo veel uur trainen.

PLAY-OFF 1 VROUWEN





Terugblikken naar vorige ontmoetingen tussen de beide topteams heeft weinig zin. Asterix Avo demonstreerde tijdens de recente bekerfinale. De laatste confrontatie tussen de beide vrouwenteams was daarna duidelijk in het voordeel van Oudegem. Vanavond zal de wedstrijd in sporthal De Meerminnen alweer anders zijn. Met een eigen verhaal en totaal verschillende omstandigheden tegenover de vorige clashes tussen de twee Oost-Vlaamse ploegen. Weliswaar met één constante, die als een rode draad doorheen deze ontmoetingen loopt. De opslagdruk beslist mee over winst of verlies. Spanning is er alvast.





"Het volleybal begint met een degelijke opslag en een goede receptie", maakt Gert Vande Broek duidelijk. "We hebben de supercup en de Belgische beker al binnen. Dus de druk om prijzen te pakken is relatief. Het juiste klimaat binnen ons team om (na een ruime voorsprong in de competitie) ook als leider in de PO-finales te stappen moet wel aanwezig zijn. Het voordeel of nadeel om eerst thuis of op verplaatsing aan de finales te beginnen, is volgens mij niet de beslissende factor. De verborgen leereffecten na twintig uur training per week en het starten vanuit een goede service en een prima receptie zijn dat wel."





Asterix Avo kan in de korte eindsprint tijdens deze finales voor de vijfde maal op rij de dubbel - beker en titel - winnen. "Het zou uniek zijn, vooral omdat de formule van deze play-offs totaal geen promotie voor het volleybal is", vertelt Gert Vande Broek nu helemaal op dreef. "Het biedt alleen maar commerciële en weinig sportieve voordelen op. Midweekmatchen remmen de mogelijkheden van spelers, clubs en publiek af. De planning van de competitie en de play-offs moet dringend herbekeken worden. Het is nooit slechter geweest dan dit jaar. Met de vele goedbedoelde suggesties wordt geen rekening gehouden." (WVM)