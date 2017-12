Oproep van callcenter? Mogelijk gedetineerde aan de lijn UNIEK PROEFPROJECT IN GEVANGENIS VAN BEVEREN KRISTOF PIETERS

02u29 0 VRT Mick, één van de vijf gedetineerden die in de gevangenis van Beveren aan de slag is als callcentermedewerker. Beveren Wie voor een tevredenheidsenquête of marktonderzoek opgebeld wordt, krijgt mogelijk een gevangene aan de lijn. Sinds eind oktober stelt het dienstenbedrijf SoServices vijf gedetineerden tewerk als callcentermedewerkers in de gevangenis van Beveren. Via het beveiligde softwaresysteem Prison Cloud kunnen zij dit werk uitvoeren vanuit hun cel. Het proefproject wordt in het voorjaar geëvalueerd en mogelijk daarna uitgerold in andere gevangenissen.

Sinds een maand loopt in de gevangenis van Beveren het project met de callcentermedewerkers. Advocate en N-VA kamerlid Goedele Uyttersprot stelde in het parlement minister van Justitie Koen Geens (CD&V) enkele vragen over de manier waarop gedetineerden geselecteerd worden en hoe de controle verloopt op hun geleverde prestaties.





Kristof Pieters De gevangenis van Beveren. Enkele gedetineerden zijn er aan de slag als callcentermedewerker. Mogelijk krijgt het initiatief navolging in andere gevangenissen.

Getest op hoffelijkheid

Uit het antwoord blijkt dat deze gedetineerden vooraf door de lokale directie en de psychosociale dienst werden doorgelicht. Daarna kregen zij een gesprek met medewerkers van de overheidsdienst Cellmade en werden ze onder meer getest op hoffelijkheid, klantvriendelijkheid, communicatieve vaardigheden, het rustig blijven en computervaardigheden. Na een opleiding van 12 uren door SoServices konden de 5 geselecteerden aan de slag.





"Aan de hand van het beveiligde softwaresysteem Prison Cloud kunnen zij dit werk vanuit hun cel uitvoeren", zegt minister Geens. "Er verschijnen telefoonnummers op het scherm van mensen die gebeld moeten worden. Vervolgens kunnen gedetineerden de vragen die gesteld moeten worden, aflezen op het scherm. Zowel de kwaliteit als de veiligheid zijn belangrijk. Daarom worden de gesprekken door SoServices opgevolgd en kunnen er ook mystery calls gebeuren."





Honderden euro's

Aangezien de job als callcentermedewerker een knelpuntberoep is, kunnen gedetineerden die goed werk verrichtten, later mogelijk aan de slag bij het bedrijf SoServices. Bovendien is de job als callcentermedewerker voor de gevangenen niet enkel een nuttige bezigheid, ze verdienen er ook iets aan. Ze worden betaald per telefoongesprek. Wie goed werkt, kan op die manier een paar honderd euro per maand verdienen. De gedetineerden kunnen met die inkomsten een deel van de schadevergoeding aan hun slachtoffers afbetalen. Een ander deel van het geld mogen ze gebruiken om iets te kopen in de gevangenis.





"Hoewel we niet over koetjes en kalfjes mogen spreken, spreekt vooral het contact met de buitenwereld mij hard aan in deze job", legt één van de deelnemende gedetineerden uit. "Met het geld kan ik me een beetje 'luxe' veroorloven maar dat is in mijn geval al eens een stukje kaas of wat vers fruit kopen."





Kamerlid Goedele Uyttersprot vindt het alvast een win-win-situatie. "Bedrijven krijgen kwaliteitswerk tegen lage tarieven en gevangenen vinden het een zinvolle dagbesteding. Daarnaast leren ze verantwoordelijkheid nemen om eventuele slachtoffers te vergoeden, doen ze beroepservaring op en is het zinvol als voorbereiding op hun terugkeer naar de maatschappij."





Navolging elders

Het initiatief zal ook in andere gevangenissen uitgerold worden, maar eerst wordt de evaluatie van dit project in Beveren afgewacht. Dat is gepland in de lente van 2018.