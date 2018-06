Oppositie uit zware kritiek op race-event 02 juni 2018

In de gemeenteraad is zware kritiek geuit op het race-event dat afgelopen weekend plaats vond in Verrebroek. Verschillende inwoners belden zaterdagochtend de politie nadat ze 's ochtends vroeg werden opgeschrikt door het bulderend lawaai van raceauto's. Het bleek te gaan om een privé-evenement met racewagens op de terreinen van Tabaknatie. Volgens gemeenteraadslid Kitty Schelfhout (Open Vld) kreeg de politie wel 100 oproepen. "Het is onaanvaardbaar dat zoveel mensen geterroriseerd werden door dit evenement", vindt ze. Volgens burgemeester Marc Van de Vijver (CD&V) is er wel degelijk ingegrepen en bijgestuurd. "Maar dit viel onder de bevoegdheid van de havenpolitie en die was op voorhand ingelicht. André Buyl (VB) vraagt zich dan weer af wie er verantwoordelijk is voor de veiligheid als er iets zou foutlopen. "Het gaat hier immers wel om een industriegebied", merkt hij op. Ook Groen-sp.a vindt het vreemd dat er niet sneller werd opgetreden. Volgens Van de Vijver was de overlast echter moeilijk meetbaar in open lucht. Dit betwijfelt Bruno Stevenheydens (Beveren 2020) dan weer. "Ik kan moeilijk geloven dat het geluid van racewagens niet gemeten kan worden", reageert hij. (PKM)