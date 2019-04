Oppositie hekelt vele meerwerken aan sporthal Kristof Pieters

09 april 2019

11u34 0 Beveren De oppositie in de gemeenteraad is de vele meerwerken voor de nieuwe topsporthal en de verbouwing van het oude zwembad beu. Het kostenplaatje is hierdoor al opgelopen tot zo’n vijf miljoen euro.

Op de laatste gemeenteraad werd opnieuw een reeks van meer dan 35 verrekeningen voorgelegd aan de raadsleden en dit voor een totaalbedrag van 238.780 euro. Bij de oppositiepartijen ziet men intussen het bos niet meer door de bomen. “Wat is nu eigenlijk de totale kostprijs”, vraagt Stijn De Munck (Groen) zich af. Ook Issam Benali (sp.a) stelt zich vragen bij deze zoveelste verrekening. “Dit begint echt wel de spuigaten uit te lopen”, zegt André Buyl (Vlaams Belang). “Kon het studiebureau dit niet voorzien?” vraagt hij zich af. Diezelfde vraag stelt ook Bruno Stevenheydens (Beveren 2020) zich. “Sommige meerwerken lijken toch vrij logisch te zijn en had men op voorhand kunnen voorzien.”

Schepen van sport Katrien Claus (CD&V) benadrukt dat het dossier verschillende keren aangepast moest worden. “We zijn begonnen in 2016 met het plan voor een sporthal met duizend zitplaatsen maar plots eiste de volleybalbond 500 extra plaatsen waardoor we 1,2 miljoen euro extra moesten ophoesten. Een tweede grote wijziging is de cafetaria. Die zou aanvankelijk niet gerenoveerd worden maar als we dit achteraf zouden doen had het ons een pak meer gekost dan de 226.000 euro die we nu extra moesten betalen. Een derde onvoorzien kost was de lichtsterkte, die ons ook door bond plots werd opgelegd. Tot slot hebben de brandveiligheidsnormen ons geld gekost. We moesten 187.000 euro betalen voor brandluiken. Normaal gezien zouden we op vlak van brandbeveiliging een half miljoen euro kosten hebben gehad maar we kregen gelukkig een uitzondering. Tot slot kwam er ook nog een stukje buitenaanleg bij omdat de sporthal toch goed toegankelijk moest zijn.”