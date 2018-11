Opnieuw verkeersellende na zware crash in Beverentunnel Kristof Pieters

29 november 2018

16u32 0 Beveren Het verkeer op en rond de E34 en de R2 heeft donderdagnamiddag opnieuw veel hinder ondervonden door een zoveelste zwaar ongeval in de Beverentunnel. Er vielen twee lichtgewonden.

Om 13.15 uur reed een vrachtwagen in op zijn voorligger. Beide vrachtwagens waren geladen met zeecontainers. De stuurcabine van de aanrijdende truck raakte zwaar beschadigd. De bestuurder kwam er als bij wonder vanaf met lichte verwondingen, net als de trucker van de aangereden vrachtwagen. Omdat de vrachtwagens beide rijstroken versperden en er ook heel wat brokstukken, olie en glas op de rijbaan lagen, was de weg bijna een uur volledig versperd. De weg werd ter hoogte van de afrit Waaslandhaven-Noord afgesloten. Alle verkeer moest de snelweg daar verlaten en bovengronds omrijden naar het ‘Hollands complex’. Om 15 uur konden de bergingsfirma en de brandweer de tunnel weer volledig vrijmaken. De files losten daarna gelukkig vrij snel op. Het is het tweede zware ongeval op enkele dagen in de tunnel. Ook in het verleden deden zich op deze plaats al vaak ernstige ongevallen voor met vrachtwagens.