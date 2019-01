Opnieuw ‘spelende kinderen’ in Ouden Doel Een achtste van bevolking jonger dan tien jaar dankzij één familie Kristof Pieters

18 januari 2019

11u39 0 Beveren Nee, het is geen grap. In het kleine gehucht Ouden Doel werd een bord geplaatst om chauffeurs attent te maken voor spelende kinderen. Op nog geen tien jaar tijd is de gemiddelde leeftijd van de bevolking namelijk drastisch gedaald. Een achtste van de bevolking is zelfs jongeren dan tien jaar en dat is allemaal te danken aan één familie! Benjamin Vergauwen en Katrien Doggen hebben namelijk vijf kinderen op de wereld gezet in deze uithoek van de bedreigde polder.

Al jaren wordt er gevochten voor het voortbestaan en door die onzekerheid vertrokken er al heel wat inwoners uit het kleine gehucht Ouden Doel. Het telt nu net geen 40 inwoners maar daarvan zijn er wel 5 jongeren dan 10 jaar. Voldoende voor de gemeente om er opnieuw een bord te plaatsen om chauffeurs attent te maken voor ‘spelende kinderen’ op straat. “Het is een bord met een wel erg symbolische betekenis natuurlijk”, klinkt het bij Benjamin Vergauwen en Katrien Doggen. Zelf afkomstig uit respectievelijk Linkeroever en Zwijndrecht, kwamen ze zich in 2008 in het afgelegen gehucht vestigen. Via de Maatschappij Linkerscheldeoever huren ze een hoeve die werd achtergelaten door een boer wiens grond voor havenuitbreiding en natuurcompensaties werd onteigend. Intussen wonen ze er dus tien jaar en hebben ze vijf kinderen op de wereld gezet: Reine (9,5), Ronan (8), Helder (6), Kalin (3,5) en Lennert (1). “Vijf kinderen was het opzet. We hebben ons best gedaan voor de bevolkingsaangroei maar voor ons houdt het nu wel op”, lachen beide ouders. Dat ze zich in de Reynaerthoeve kwamen vestigen, was een bewuste keuze. “We voelen ons nauw verbonden met deze bedreigde polder en het leek ons ook een mooie plek om kinderen groot te brengen. Ze gaan wel allemaal op Linkeroever naar school omdat we hen ook niet willen vervreemden van het stadsleven. Ze krijgen nu het beste van twee werelden. Klasgenootjes die naar hier komen voor een verjaardagsfeestje zijn natuurlijk stikjaloers als ze al die speelruimte zien.”

Het idee om een bord te laten plaatsen dat automobilisten waarschuwt voor ‘spelende kinderen’ komt niet van het gezin zelf. “Het is blijkbaar via via tot bij gemeenteraadslid Bruno Stevenheydens geraakt en die legde het voorstel bij de dienst mobiliteit neer. Niet dat hier zo gevaarlijk is maar onze kinderen spelen natuurlijk wel geregeld op straat. Ook komen er in het weekend geregeld kleinkinderen langs bij andere bewoners van Ouden Doel. Het is echter vooral symbolisch. Het bord toont aan dat ons gehucht nog leeft.”

De eerste jaren had het gezin het wel moeilijk om geïntegreerd te geraken in de kleine gemeenschap maar intussen voelen ze zich echt thuis in Ouden Doel. “Het is nu wel afwachten wat de toekomst brengt. Het ziet er voorlopig goed uit voor ons gehucht dat net als Doel zelf kan blijven bestaan. We beseffen wel dat de Maatschappij Linkerscheldeoever de boerderij vroeg of laat zal willen verkopen. We zien intussen bij buren, die wel eigenaar zijn van hun woning, dat ze beginnen renoveren. Dit wijst er toch wel op dat mensen terug wat meer zekerheid hebben gekregen en geloven in de toekomst.”