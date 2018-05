Opnieuw ongeval op gevaarlijk kruispunt 25 mei 2018

Op het kruispunt van de Gemenestraat met Turfbanken in Kieldrecht zijn woensdagavond opnieuw twee wagens met elkaar in aanrijding gekomen. Een BMW ramde een Toyota in de flank. De bestuurster van de Toyota, een jonge vrouw uit De Klinge, werd gewond naar het AZ-Nikolaas in Sint-Niklaas gebracht. De bestuurder van de BMW bleef ongedeerd. De man verleende naar eigen zeggen een grote bestelwagen, die via Turfbanken van rechts kwam, voorrang, maar hij merkte te laat op dat er nog een kleine personenwagen achter reed. Vervolgens kwam het tot een aanrijding. De Toyota van de jonge dame kwam dertig meter verder op de oprit van een woning tot stilstand. Beide wagens raakten zwaar beschadigd en moesten getakeld worden. Het kruispunt heeft een erg zwarte reputatie. Het voorbije jaar gebeurden er al een tiental zware ongevallen. (PKM)