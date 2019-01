Opnieuw lek in topsporthal door verstopte goot Kristof Pieters

04 januari 2019

19u41 2 Beveren In de gloednieuwe topsporthal in Beveren is opnieuw een lek vastgesteld. Dit keer was een verstopte goot de oorzaak. De oppositie in de gemeenteraad stelt zich vragen, maar volgens het gemeentebestuur valt alles nog onder de verantwoordelijkheid van de aannemer.

De nieuwe topsporthal die begin september de deuren opende kampt blijkbaar nog met een aantal kinderziekten. Nadat een volleybalwedstrijd van Asterix Avo afgelast moest worden omdat er water op het veld druppelde, is er nu een tweede lek vastgesteld. Dit keer sijpelde er water binnen ter hoogte van de verbinding tussen de nieuwbouw en de oude sporthal. Gemeenteraadslid Stijn De Munck (Groen) vraagt zich af of de infrastructuur niet iets te snel is opgeleverd vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen. “Dit is nu al het tweede voorval en dat voor een investering van 5 miljoen euro”, reageert hij.

Volgens schepen Katrien Claus (CD&V) staan beide lekken los van elkaar. “De eerste keer waren dampschermen niet goed geplaatst. Het tweede lek werd veroorzaakt door een verstopte goot. Enkel bij dit laatste was er wel wat vochtschade, maar dit valt nog steeds onder de verantwoordelijkheid van de aannemer. Die zit hier ook mee verveeld, maar bij een nieuwbouw kunnen er altijd nog kleine mankementen opduiken. Voor de gemeente is er alleszins geen meerkost aan verbonden”, benadrukt de schepen.