Oplossing voor missing link fietspad Zillebeek 23 juni 2018

Beveren De gemeenteraad van Beveren buigt zich volgende week over een ontwerp voor een nieuw verbindingsfietspad ter hoogte van het Zillebeek.

De deelgemeenten Beveren (Glazenleeuwstraat) en Vrasene (Mosselbank) worden verbonden door een dubbelrichtingsfietspad. Ter hoogte van Zillebeek werd geen fietspad aangelegd omdat de rijbaan hier een te smal profiel had. De fietsers rijden nu in dit deel van het Zillebeek op de rijbaan. De fietsers die richting Vrasene rijden moeten zelfs de rijbaan kruisen. Omdat het er vaak erg druk is, is dit niet altijd zonder gevaar.





Rode markering

Om dit probleem om te lossen werd door de Technische dienst wegen in overleg met de dienst Mobiliteit een ontwerp opgemaakt voor het doortrekken van het huidige dubbelrichtingsfietspad over het kruispunt met de Elzestraat.





Het nieuwe fietspad heeft een breedte van 190 centimeter en wordt aangelegd in beton en wordt afgescheiden van de rijbaan van de Zillebeek door een boordsteen van 20 centimeter en een goot van 30 centimeter. De rijbaan van de Zillebeek wordt daar plaatselijk versmald naar 5 meter. De kruising met de Elzestraat wordt in rode markering aangelegd.





108.075 euro

Door de recente heraanleg van de uitkom van de Elzestraat op de Zillebeek werd er een beter zicht op het verkeer van de Zillebeek gecreëerd, waardoor nu de fietsers het kruispunt veiliger kunnen kruisen. Het gaat om een investering van 108.075 euro. (PKM)