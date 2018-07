Opletten voor werken in Waaslandhaven Noord 05 juli 2018

Op zaterdag 7 juli start de volgende fase van de werken in Waaslandhaven Noord. Door deze werken kunnen mensen "per ongeluk" in de tolzone van de Liefkenshoektunnel terecht komen. Daarom wil de gemeente Beveren de mensen op voorhand waarschuwen en wordt gevraagd om zich goed te informeren. De afrit 11 Waaslandhaven-Noord (R2 richting Liefkenshoektunnel) gaat dicht tijdens de 6de fase (van zaterdag 7 juli tot 29 juli). Het verkeer voor Doel, kerncentrale en Haven 1500-2000 moet de Ring R2 verlaten aan afrit 10 Waaslandhaven-Zuid en via de Kallosluis en de Ketenislaan rijden. Dit verkeer moet dus van de R2 voor de Beverentunnel anders komt het verkeer in de tolzone terecht en hebben chauffeurs geen andere keuze dan de Scheldetunnel te nemen. De omleiding kan men raadplegen op www.werkenwaaslandhavennoord.be. De reden voor deze maatregel is de gedeeltelijke heraanleg van de Oude Dijk, de oostelijke parallelweg van de R2. Het verkeer voor de Havenzone 1996 -1999 (Katoen Natie, Total, enz) kan de Oude Dijk wel nog op via de rotonde Sint-Jansweg. Het verkeer voor Haven 1994 (Van Moer) moet via de Ketenislaan rijden. (PKM)