Oplaadpunten voor elektrische fietsen 14 juni 2018

Het gemeentebestuur van Beveren bekijkt of er oplaadpunten moeten komen voor elektrische fietsen en denkt onder meer aan de nieuwe bewaakte stalling aan het station. Gemeenteraadslid Issam Benali (Groen-sp.a) vindt dat er best wat meer geïnvesteerd mag worden in oplaadpunten. Schepen van mobiliteit Raf Van Roeyen (CD&V) is wat terughoudender. "Veel mensen laden hun fiets liever thuis en hebben schrik om een duur exemplaar op te laden aan een openbaar laadpunt. Ik denk dat die laadpunten enkel zin hebben als er iets voorhanden is waar de mensen kunnen wachten", vindt hij. (PKM)