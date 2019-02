Ophaling gft nog tot eind april met labels Kristof Pieters

22 februari 2019

19u08 0 Beveren De afgelopen weken heeft afvalintercommunale Ibogem duizenden gft-containers voorzien van een chip om over te schakelen op het diftarsysteem. Tijdens die chiprondes was de ophaling van groente-, fruit- en tuinafval (gft) gratis. Het diftarsysteem gaat echter maar van start op 1 mei. Tot dan moeten inwoners van Beveren, Zwijndrecht en Kruibeke voor de lediging van de groene container nog een label bevestigen.

Op 1 mei 2019 wijzigt het betalingssysteem van de gft-ophaling. In plaats van nog met labels te werken voor de lediging van de groene container, schakelt Ibogem vanaf die datum over op het diftarsysteem. Diftar staat voor ‘gedifferentieerd tarief’ of simpelweg betalen voor het afval dat je produceert. Het aangeboden afval zal gewogen worden en geregistreerd via een intelligente chip. De betaling zal gebeuren via voorafbetaling op een persoonlijke diftarrekening.

Meer dan 9.000 containers gechipt

Om de overschakeling mogelijk te maken, moesten inwoners hun gft-container registreren via de website van Ibogem en buiten plaatsen om te laten chippen. De container mocht vol of leeg zijn. Tijdens de chiprondes was de ophaling sowieso gratis. Ondertussen zijn er meer dan 9.000 containers geregistreerd en gechipt. Vooraleer het diftarsysteem in werking kan gaan, moeten alle gegevens echter nog verwerkt worden. Vervolgens zullen de inwoners van wie de container geregistreerd en gechipt werd, in de loop van maart een betalingsuitnodiging krijgen om een voorschot te storten op hun diftarrekening.

Vanaf 1 mei worden enkel nog de gft-containers leeggemaakt die gechipt zijn en waarvan het voorschot op de diftarrekening is aangevuld. Vanaf 25 februari tot 30 april moeten inwoners dus nog steeds een label bevestigen om de groene container te laten ledigen. Labels die na de omschakeling over zijn, kan men na 1 mei ruilen bij Ibogem of bij de gemeente.