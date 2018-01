Ophaalkalender voor afval fout bedeeld 02u38 0 Beveren In Beveren zijn er fouten gebeurd in de bedeling van de ophaalkalender.

Ibogem heeft de betrokken regio's (onder meer Kieldrecht en Kallo) opnieuw de juiste kalender in de bus bezorgd (namelijk Beveren B) of doet dit in ieder geval nog deze week (o.a. Cortewallewijk Beveren). Om alle misverstanden te vermijden, wil de intercommunale nog benadrukken dat er niets is gewijzigd aan de ophaalrondes. Via de Recycle!- app kan je de juiste data krijgen. Beveren A ligt ten zuiden van E34 en ten noorden van N70. De zone Beveren B is het gebied ten noorden van E34 en ten zuiden van N70. (PKM)