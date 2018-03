Opgeruimd staat netjes 20 maart 2018

02u52 0

Maar liefst 3.400 leerlingen en vrijwilligers van verenigingen en wijkcomités hebben deelgenomen aan de jaarlijkse zwerfvuilactie in Beveren, Zwijndrecht en Kruibeke. De vrieskou deerde 120 vrijwilligers in Beveren, 60 in Kruibeke en 25 in Zwijndrecht niet. "De hoeveelheid zwerfvuil lijkt niet afgenomen", zegt Maja Cools van Ibogem. Vorig jaar werd alleen al in Kruibeke 1.186 kilo zwerfvuil opgehaald. Volgens Ronny Ruys van de milieudienst blijven plastic, blikjes en hondenpoepzakjes een probleem. "Een 20-tal vrijwilligers die het hele jaar actief is, heeft al 1.982 zakken van 50 kilo gevuld. Bewoners van Lesseliersdrief en Gaverland hebben toegezegd om paar keer per jaar zwerfvuil te ruimen." (PKM)