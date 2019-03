Open zicht op Grote Geule hersteld Kristof Pieters

07 maart 2019

13u05 4 Beveren Wie Kieldrecht binnenrijdt, zal het ongetwijfeld al opgemerkt hebben: vanop de N451 heeft men opnieuw een fraai zicht op de Grote Geule. De gemeente rooide heel wat bomen en struikgewas zodat er terug een open zicht is op het natuurgebied. Intussen zijn ook de slibruimingswerken van start gegaan. In een volgende fase komt er een wandelpad rond het hele gebied.

Om het open zicht op de Grote Geule te kunnen herstellen, moest de gemeente eerst een overeenkomst afsluiten met Natuurpunt dat het 22 ha grote reservaat in beheer heeft. “We hebben hiervoor een grondenruil gedaan”, zegt schepen Filip Kegels (N-VA). “Wij kregen het dijktalud en Natuurpunt een voormalig populierenbos achteraan het gebied. Onze mensen hebben intussen heel wat rooiwerken uitgevoerd zodat er terug een open zicht gecreëerd is vanaf de straat. Op die manier heeft Kieldrecht terug een mooie inkompoort gekregen. We hebben ook het pad gefatsoeneerd en een aantal picknickbanken geplaatst.”

Intussen zijn er ook slibruimingswerken van start gegaan. Omdat het om een waardevol vogelrichtlijngebied gaat, zijn bijzondere maatregelen voorzien en moeten de werken voltooid zijn voor de start van het broedseizoen. Het deel tussen de Sint-Kornelisstraat en de Kreek (N451) wordt nu uitgebaggerd met een bootje. De aannemer voert het slib af via de Lange Nieuwstraat en de Sint-Korneliusstraat naar een laguneringsakker zodat er geen transporten door het dorp moeten.

Het deel van het natuurgebied in Meerdonk tot aan de Polderstraat zal worden afgegraven met een kraan en met gesloten bakken worden afgevoerd. Hierbij zullen rijplaten worden gebruikt om de oevers te beschermen.

“Pas als de baggerwerken voltooid zijn, kunnen we werk maken van een volgende fase en dat is de aanleg van een wandelpad rond het natuurgebied”, vervolgt Kegels. “Kieldrecht is hiervoor al lang vragende partij. Er ligt immers 22 ha natuur vlak naast de kerktoren maar het gebied is al 20 jaar niet toegankelijk. De plannen voor het wandelpad hebben wel wat vertraging opgelopen door discussies met landbouwers over de breedte van de ringgracht maar dat zou nu grotendeels van de baan moeten zijn.” De ringgracht dient om het water van de landbouwgronden op te vangen zodat de kreek niet vervuild wordt met nitraten.

De wandellus komt tot aan de Sint-Kornelisstraat. In het noorden loopt het pad langs de rietgracht en de bestaande oever, en in het zuiden maakt het een kleine omweg tussen de akkers en via de Lange Nieuwstraat. Op verschillende plaatsen zullen infoborden de bezoeker uitleg geven over de fauna en flora. De gemeente wil ook bekijken of er een nieuwe bestemming kan worden gegeven aan het oude boothuis langs de kant van de Kreek. “Dit bevindt zich in slechte staat en na renovatie zou het ideaal zijn als uitvalsbasis van de conservator en een plek om bezoekers te ontvangen”, zegt Kegels nog.