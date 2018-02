Open Vld wil vrijstelling op deel onroerende voorheffing 08 februari 2018

02u38 0

De regering werkt aan een decereet waarbij gemeenten korting kunnen toepassen op de opcentiemen op onroerende voorheffing voor bepaalde wijken of wat vervallen winkelstraten.





Open Vld lanceert naar aanleiding hiervan een eigen voorstel om alle gezinnen een vrijstelling te geven op een stuk van de onroerende voorheffing. "Als we elk gezin een vrijstelling geven op een eerste schijf van 400 euro betekent dat een belastingvermindering van 140 euro voor ieder Beers gezin", zegt gemeenteraadslid Luc Maes.





"Als ik reken op 22.500 gezinnen komt dit in het totaal op 3.150.000 euro. De kostprijs zal uiteindelijk wel een stuk lager zijn want nu is er ook al een voordeel voor 65-plussers." Volgens Maes is zijn voorstel erg sociaal om niet alleen eigenaars, maar ook huurders recht hebben dit belastingvoordeel. (PKM)