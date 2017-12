Open Vld wil korting op onroerende voorheffing 02u33 0 Beveren Open Vld vindt dat de gemeente de fiscale druk moet verlagen aangezien de rekening van 2017 een overschot heeft van 10 miljoen euro.

"De aanvullende personenbelasting verlagen, zou ons een boete opleveren van de hogere overheid dus dit blijft beter behouden op de huidige 5 procent, maar men kan als compensatie wel elk gezin een korting geven op de gemeentelijke opcentiemen van de onroerende voorheffing", zegt gemeenteraadslid Luc Maes. "Deze aanpak is gebaseerd op het niet belasten van een eerste schijf van het Kadastraal Inkomen omdat wonen een basisbehoefte is en het zou uniek zijn in Vlaanderen." Volgens Maes zou dit de gemeentekas iets meer dan 3 miljoen euro kosten. "Maar met een iets zuiniger bestuur en stijgende inkomsten uit de haven, moet dit zeker realiseerbaar zijn", vindt hij.





(PKM)