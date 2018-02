Open Vld stelt versmalde rijstroken voor in Kennedytunnel 17 februari 2018

02u52 0 Beveren Gemeenteraadslid Luc Maes (Open Vld) stelt voor om in de Kennedytunnel vier versmalde rijstroken aan te leggen tijdens de werken aan de Oosterweelverbinding. De werken zullen in het totaal ongeveer vijf jaar duren.

"Ik ben vooral bezorgd over het feit dat gedurende het grootste gedeelte van deze tijd de E17 een stuk voor de Kennedytunnel zal teruggebracht worden van drie naar twee rijstroken", zegt Maes. "Ik vrees dat deze ingreep de huidige files op de E17 nog een stuk langer zal maken met nog meer sluipverkeer op de gewestwegen en lokale wegen in het Waasland. Lange files veroorzaken ook maar al te dikwijls ongevallen in de staart van de file met alle menselijke ellende en bijkomende files."





Maes verwijst naar de aanpak in Duitsland waar ook bijna continu grote autowegen, zoals de A8, totaal worden vernieuwd, maar waarbij nooit rijstroken worden afgeschaft. "Het verkeer gaat er altijd over smalle tot zeer smalle rijstroken met strikt gecontroleerde snelheidsbeperkingen, desnoods tot 60 kilometer per uur. Bestuurders moeten uiteraard met de zeer smalle rijstroken, soms zelfs maar twee meter voor personenwagens, wel wat leren omgaan, maar de doorstroming blijft gewaarborgd."





Trucks

Maes stelt ook voor om de werf zone uit te breiden met de Kennedytunnel zodat ook hier kan overgegaan worden op vier versmalde rijstroken per koker op basis van de Duitse aanpak. "Je krijgt één licht versmalde rijstrook voor vrachtwagens en drie zeer smalle rijstroken voor personenwagens per rijrichting."





BAM belooft de vraag te onderzoeken, maar vreest dat er te weinig ruimte is. "Dan zouden we met heel smalle rijstroken moeten werken", zegt woordvoerder Tim Van der Schoot. "Vrachtwagens zouden dan deels over een ander rijvak rijden, waardoor het heel gevaarlijk is voor personenwagens om te passeren", aldus Van der Schoot. (PKM)