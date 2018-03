Open Vld hekelt energieverbruik buitenbad Meerminnen 14 maart 2018

Open Vld vindt het energieverbruik voor het buitenbad van het Subtropisch zwemparadijs De Meerminnen niet in verhouding met het aantal zwemmers dat er in de winter gebruik van maakt. "In de zomer is het ongetwijfeld een leuk initiatief en een goede aanvulling van het aanbod, maar het is onverantwoord om het buitenbad het hele jaar door te verwarmen op ongeveer 30 graden Celsius", vindt gemeenteraadslid Luc Maes. "De uitbater heeft trouwens zelf aangegeven dat men die 30 graden op heel koude winterdagen niet haalt. In tijden dat iedereen bezig is met duurzaam energieverbruik moet ook De Meerminnen zich hierover toch eens bezinnen." Volgens schepen van Sport Katrien Claus (CD&V) is het buitenbad bij vriesweer niet in gebruik omdat de gewenste temperatuur niet gehaald kan worden. Ze gaat het punt wel nog eens aankaarten op een volgend overleg. (PKM)