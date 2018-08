Op zoek naar jagende vleermuizen 17 augustus 2018

Natuurpunt organiseert op vrijdag 24 augustus en zaterdag 25 augustus de Europese Nacht van de Vleermuis. In Vlaanderen leven 17 soorten vleermuizen. Daarvan zijn 10 soorten met uitsterven bedreigd. Vooral lichtvervuiling is een groot probleem. Vleermuizen vormen een belangrijke schakel in het ecosysteem. De dwergvleermuis, de meest voorkomende hier, eet zo'n 3.000 muggen per nacht. Ze spotten kan in Kallo waar een grote kolonie in de kerk huist. Tijdens een wandeling langs de Watergang van de Hoge Landen wordt gekeken naar jagende vleermuizen. Afspraak om 20 uur aan het OC Schoolhuis in de Hoog Kallostraat. Info: www.nachtvandevleermuis.be (PKM)