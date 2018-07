Op bedevaart naar de festivalweide 04 juli 2018

02u45 0 Beveren Nog tot midden augustus kan men elke donderdag een gratis concert meepikken in het park van het bekende bedevaartsoord Gaverland in Melsele.

De vzw Gaverland kon ook dit jaar heel wat namen strikken voor een openluchtconcert in een bijzonder uniek decor. De akoestische voorprogramma's van vorig jaar zijn deze editie wel opnieuw geschrapt. Met het vrijgekomen budget werden iets grotere namen gestrikt. Evil Empire Orchestra mag op 5 juli de spits afbijten. Frontvrouw van de band is Kimberly Dhondt, zus van punkrocker Sean Dhondt.





Op 12 juli brengt Louie Louie gouden klassiekers van de psychedelische popmuziek. 19 juli is het de beurt aan de bluesband Rootbag en op 26 juli komt Moodcollector langs met een portie reggae en ska. Minneapolis brengt op 2 augustus een tribute aan Prince. Uitzonderlijk is er op die dag wel een voorprogramma. De jonge band Wijsneus zal er voor de eerste keer op de planken staan. Collieman mag op 9 augustus de reeks parkconcerten afsluiten. "We hebben het geluk dat onze parkconcerten niet samenvallen met belangrijke wk-matchen", zegt Wilfried 'Wuff' Maes. "We moeten dus geen groot scherm zetten, maar we steken de Duivels wel mee een hart onder de riem door de prijs van een Duvel te laten dalen naar 3 euro."





Foodtrucks

Het aanbod foodtrucks is ook uitgebreid. De deuren gaan elke donderdag open om 20 uur en het optreden start om 21 uur. De inkom is gratis. Meer info: www.gaverland.be (PKM)