Ook Waasland-Beveren supportert 15 juni 2018

03u02 0

Waar? Grote Markt





Wanneer? Naast alle matchen van de Belgen, wordt de wedstrijd Portugal-Spanje op 15 juni uitgezonden en de finale op 15 juli en dit op een groot ledscherm voor de kerk





Waarom naar daar? Om van elke match een groot feest te maken, zullen de stadion-dj's elke wedstrijd aanwezig zijn. Daarnaast worden er heel wat gratis goodies aangeboden om de Belgen in vol ornaat te kunnen aanmoedigen. Zaterdag 23 juni wordt het een heuse feestnamiddag. W-B-animator Patrick De Paepe brengt zijn band, Hits on tour, mee en voor de clash op donderdag 28 juni tegen Engeland komt een dj-set van Icons opwarmen.





Inkom? Gratis





Prijs van een pint of cocktail?





Betalen doet men met jetons van 2,5 euro. Met één jeton heeft men een pintje en voor twee jetons een cava Manolo Rey. (PKM)