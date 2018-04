Onwel geworden bestuurder belandt in berm E34 28 april 2018

Een bestuurder van een Kia is gisteren onwel geworden achter het stuur op de E34 ter hoogte van de oprit in Melsele. Hierdoor verloor hij de controle en reed hij de gracht tussen de snelweg en de oprit in. De wagen wipte opnieuw uit de gracht en kwam enkele tientallen meters verder tegen de vangrail van de oprit van de snelweg terecht, om uiteindelijk tot stilstand te komen op de pechstrook. Getuigen verwittigden de hulpdiensten en boden de man de eerste hulp. De bestuurder had een appelflauwte gekregen en kreeg cola en chocolade aangeboden waarna hij er snel weer bovenop was. Hij moest niet naar het ziekenhuis. Zijn auto raakte wel zwaar beschadigd. De hinder bleef beperkt. (PKM)