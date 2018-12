Ontwerp klaar voor nieuw horecatrefpunt in Fort Liefkenshoek Oppositie vindt miljoen euro te duur voor 66 bezoekers per dag Kristof Pieters

26 december 2018

12u09 0 Beveren Er is een definitief ontwerp klaar voor de bouw van een nieuwe horecatrefpunt in het Fort Liefkenshoek in Kallo. De oppositie vindt de investering van 1,1 miljoen euro teveel in verhouding tot het aantal bezoekers. Het voorbije jaar waren dat er gemiddeld 64 per dag. Volgens schepen Dominique Tielens (N-VA) anticipeert de gemeente op de verwachte groei als ook de veerboot en waterbus aan het fort zullen aanmeren.

Het belevingscentrum Fort Liefkenshoek krijgt jaarlijks meer dan 17.000 bezoekers over de vloer maar grote groepen kunnen er momenteel niet terecht voor een drankje of hapje. De huidige horecazaak in het poortgebouw biedt namelijk slechts plaats aan 35 personen. Al van bij de opening van het belevingscentrum was het de bedoeling om een nieuw horecatrefpunt te bouwen maar het ontwerp moest afgeslankt worden omwille van het hoge prijskaartje. Dit heeft vooral te maken met de moeilijke omstandigheden waarin gebouwd moet worden en de extra veiligheidsvoorzieningen. Zo krijgt het gebouw een gesloten luchtcircuit met koolstoffiltering. Bij calamiteiten in één van de chemische bedrijven in de buurt kan het horecatrefpunt dienst doen als schuilplaats. Het architectenbureau Wim Heylen, Yvan Lingier en Els Kriekemans kozen voor een gebouwd dat zoveel mogelijk opgaat in het landschap en de vorm krijgt van de vroegere omwalling. Er is een groendak voorzien met een twintigtal zonnepanelen. De zaal, met een capaciteit voor 70 personen, heeft grote ramen die uitkijken op het terras waar nog eens 80 mensen kunnen zitten. Er is ook nog een apart vergaderlokaal voor een 30-tal personen. Voor de kleinsten komt er een speeltuin.

Er moet van de veiligheidsdiensten ook een tweede ontsluiting komen over de omwalling. Dat zal gebeuren met een brug langs de achterzijde. Tegelijk wil de gemeente een nieuwe parking aanleggen want hoe meer bezoekers er over de vloer krijgen hoe groter de nood aan extra parkeergelegenheid wordt. Momenteel zijn er geen afgebakende parkeerplaatsen.

De investering wordt geraamd op 1,1 miljoen euro. De gemeenteraad keurde de lastvoorwaarden goed maar bij de oppositie vindt men de uitgave te hoog. “Het fort heeft zeker een meerwaarde maar men had het horecapunt beter ingericht in één van de kazematten. Nu moet men een nieuwbouw gaan neerzetten van 1,1 miljoen euro. Als men de bezoekersaantallen bekijkt dan stellen we vast dat Fort Liefkenshoek op een gans jaar met 17.138 bezoekers minder bezoekers krijgt dan het dorp Doel op 1 zomerse dag tijdens de Scheldewijdingsfeesten. Nochtans wordt er in Doel nauwelijks geïnvesteerd in toerisme door de gemeente. Als men een businessplan zou opstellen zou men voor 64 bezoekers per dag nooit een investeerder vinden. Het huidig horecapunt is inderdaad klein maar de klanten zijn vooral mensen die in de haven werken en geen toeristen.”

Bij Groen-sp.a klinkt dezelfde kritiek. “We vinden dit een megalomaan project dat niet te verantwoorden is in tijden van budgettaire schaarste”, vindt Kristien Hulstaert.

Afscheidnemend schepen van toerisme Dominique Tielens (N-VA) verdedigt het project. “We investeren hier in de verwachte groei want er zijn heel wat opportuniteiten op komst”, benadrukt ze. “Zodra de steiger klaar is, zal namelijk ook de veerboot uit Lillo en de waterbus hier aanmeren. Bovendien is het Fort Liefkenshoek aangeduid als onthaalpunt voor toeristische projecten als Havenland en Grenspark Groot-Saeftinghe. Het aantal bezoekers is dankzij ons zomer- en winterprogramma op een paar jaar tijd gestegen van 13.000 naar 17.000. Als er nu één autobus stopt, is de huidige horecazaak al te klein. Dus deze investering is zeker verantwoord”, besluit Tielens.