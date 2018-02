Onteigeningsplan voor Melselestraat 09 februari 2018

De gemeenteraad heeft een onteigeningsplan goedgekeurd voor de Melselestraat in Haasdonk. In samenwerking met Aquafin wil de gemeente de riolering vernieuwen en tegelijk de straten in een nieuwe kleedje steken. Het gaat om de Melselestraat, de Keizerstraat en de Botermelkstraat. De gemeente heeft op één na alle innemingen in der minne gerealiseerd. Voor het laatste stuk grond moet echter een onteigeningsprocedure opgestart worden. (PKM)