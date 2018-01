Ontdek polders met loopfiets of treintje W.I.M. MAAKT INWONERS WARM VOOR NATUURPRACHT IN EIGEN ACHTERTUIN KRISTOF PIETERS

25 januari 2018

02u50 0 Beveren De Polders van Kruibeke lokken steeds meer toeristen en het verhuurbedrijf W.I.M. (Waasland Intens Meemaken) plukt daar de vruchten van. Het bedrijf stelt quattrocycles, loopfietsen, elektrische steps en zelfs een fluistertrein ter beschikking. In de winkelwandelstraat Warande opende W.I.M nu een pop-upstore om ook de inwoners van buurgemeente Beveren warm te maken.

Toon Pauwels is met zijn bedrijf Publi-Rent gespecialiseerd in de verhuur van feestmateriaal en standenbouw. De ondernemer zag ook meteen brood in het toeristisch potentieel van de Polders van Kruibeke. Het 600 hectare grote overstromingsgebied trekt jaarlijks al heel wat natuurliefhebbers. Pauwels experimenteerde een tijd met de verhuur van zogenaamde 'quattrocycles'. Dit zijn fietsen voor vier personen. De verhuur draaide zo goed dat Pauwels de activiteiten onderbracht in een nieuw bedrijf W.I.M., wat staat voor Waasland Intens Meemaken. Intussen telt het bedrijf een grote variëteit aan duurzame vervoersmiddelen om het natuurgebied te verkennen. Dat gaat van een quattrocycle tot een elektrische step, loopfiets, kickbike, elektrische retrowagentjes en zelfs een treintje. "We hebben twee ecologisch aangedreven treintjes met een totale capaciteit voor 59 personen", zegt Bertrand Verheyen, die in mei vorig jaar het team van W.I.M. versterkte.





1.285 passagiers

"Met deze treinen kunnen we toeristen rondrijden en intussen geeft de chauffeur via een draadloos omroepsysteem uitleg over de omgeving. We hebben verschillende arrangementen waarbij ook de horeca betrokken is. Vorig jaar mochten we 1.285 passagiers vervoeren. Het slaat dus duidelijk aan."





W.I.M. krijgt vooral veel aanvragen van verenigingen, bedrijven en families die eens een leuke uitstap willen doen. "We kunnen nu al groepen tot 98 personen ontvangen", vervolgt Verheyen. Zelf rijdt hij liefst met een lopifit. "Dit is een elektrische ondersteunde loopband waarop je in 6 versnellingen kan wandelen", legt hij uit. "Dankzij de ondersteuning haal je makkelijk een snelheid van 25 kilometer per uur terwijl je zelf niet harder loopt dan 4 kilometer per uur. Het is dus ideaal om al wandelend grotere afstanden te overbruggen." Aan mensen met een beperking werd ook gedacht. "Er is een speciaal aangepaste quattrocycle beschikbaar waarop een rolstoel geplaatst kan worden."





Pop-upwinkel

W.I.M wacht met Pasen het nieuwe toeristische seizoen af, maar is nu al begonnen met een grote promocampagne. In buurgemeente Beveren opende W.I.M. een pop-up store. "We hebben hier 18 meter aan etalage waar we onze duurzame vervoersmiddelen aan het publiek tonen en op dinsdag, tijdens de wekelijkse markt, zijn er ook demonstraties. De mensen lachen spontaan als ze onze vloot zien rijden en er is heel wat interesse om het eens uit te proberen."





Volgens Bertrand Verheyen is er ook in eigen regio nog heel wat toeristisch potentieel. "De Polders van Kruibeke trekken bezoekers uit heel Vlaanderen, maar we staan er soms zelf versteld van hoeveel inwoners uit Kruibeke zelf de natuurpracht in hun eigen achtertuin niet kennen. Met onze vervoermiddelen bieden we een leuke manier aan om dit allemaal te ontdekken."





Voor meer informatie: www.ontdekkruibeke.be