Ongeval op Ring zorgt voor verkeersinfarct op Wase snelwegen Kristof Pieters

13 november 2018

18u41 3 Beveren Chauffeurs moesten dinsdagmiddag en -avond uren geduld uitoefenen op de snelwegen in het Waasland door een zwaar verkeersongeval op de Antwerpse Ring. Zowel op de E17, E34 als de R2 stond alles muurvast.

Het ongeval, waarbij vier vrachtwagens en twee personenwagens betrokken raakten, gebeurde om iets na 13 uur net voor de splitsing van de Antwerpse Ring met de E313. Alle rijstroken raakten daardoor een tijdlang volledig versperd. Door een eerder ongeval op de E313 in Antwerpen Oost stonden er op dat moment al lange files. Door het nieuwe ongeval slibde de Ring en alle belangrijke invalswegen naar Antwerpen al snel volledig dicht.

Om de hinder in de mate van het mogelijke te beperken, werd de Liefkenshoektunnel richting Nederland tolvrij gemaakt, maar dat bracht slechts weinig soelaas, want net als op de E17 en de E34 stond het verkeer op de R2 al snel muurvast. De situatie was het ergst tussen 15 en 16 uur. Het verkeer kwam op beide snelwegen compleet tot stilstand. Op de E17 stond het verkeer stil van voor Haasdonk en op de E34 vanaf Sint-Gillis-Waas. Hoewel het verkeer op de snelwegen compleet stil stond, bleef de hinder op de lokale wegen zoals de N419, de N450 en de N70 eerder beperkt. Het verbod voor zwaar verkeer begint duidelijk zijn vruchten af te werpen. In de Waaslandhaven stonden belangrijke wegen zoals de Steenlandlaan, Hazopweg, Sint-Antoniusweg, Schoorhavenweg en Blikken wel een tijdlang muurvast. Pas in de late namiddag kwam er zeer langzaam verbetering in de chaos, maar de avondspits op de E17, E34 en R2 duurde een stuk langer dan normaal.