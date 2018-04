Ongerustheid over bouw drie nieuwe windmolens 05 april 2018

In Verrebroek is er ongerustheid ontstaan over een aanvraag voor de bouw van drie nieuwe windmolens in de Schoofstraat. Drie jaar geleden werd de milieuvergunning vernietigd door de Raad van State, maar het bedrijf Storm diende tot ieders verbazing nu opnieuw een vergunningsaanvraag in. In het kader van het openbaar onderzoek dat momenteel loopt, organiseerde het gemeentebestuur dinsdagavond een informatievergadering. Het bedrijf was zelf niet aanwezig, maar gaat binnenkort wel een infomarkt organiseren. Het gaat om drie windturbines met een tiphoogte van 150 meter en met een vermogen van 3.500 kilowatt. Volgens schepen Filip Kegels (N-VA) strookt de inplanting niet met de visie rond de leefbaarheid van de polderdorpen en blijft de gemeente dus negatief tegenover het project staan. Er zijn bovendien al veel windturbines in het havengebied. Bezwaarschriften kunnen tot 23 april worden ingediend. (PKM)