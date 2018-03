Ongenoegen op overleg 'complex project' 02 maart 2018

In het sluisgebouw in Kallo vond woensdagavond een nieuw overleg plaats in het kader van het 'complex project' voor de realisatie van extra containercapaciteit in de haven. Daarbij werd het zogenaamde 9de alternatief voorgesteld en besproken dat op 31 januari werd gelanceerd door minister Ben Weyts. Volgens Jan Creve van het actiecomité Doel 2020 hebben heel wat deelnemers aan het overleg nu twijfels over de werkwijze. Het ongenoegen werd verwoord door de aanwezige actiecomités en burgerbewegingen, maar ook door vertegenwoordigers van de universiteiten van Leuven en Antwerpen. Ze onderstreepten dat met de verklaringen van Weyts de hele procedure sterk aan geloofwaardigheid inboet. Op het voorstel zelf kwam ook kritiek. Dat scoort volgens de tegenstanders slecht op vlak van nucleaire veiligheid, alsook op vlak van mobiliteit en de Europese natuurwetgeving. (PKM)