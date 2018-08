Onderhoudswerken aan baangrachten duurder 20 augustus 2018

02u33 0

De gemeente heeft ook dit jaar de onderhoudswerken aan baangrachten en waterlopen van derde categorie uitbesteed aan de Polder Land van Waas. Het aandeel wordt op 254.692 euro geraamd. In het budget 2018 is echter slechts 222.333 euro voorzien. Er is beslist om het budget niet te verhogen en het voorziene bedrag van 222.333 euro goed te keuren als gemeentelijk aandeel voor 2018. (PKM)