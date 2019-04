Onbewuste fouten in douaneaangifte niet langer automatisch strafbaar Kristof Pieters

05 april 2019

16u50 1 Beveren Het federale parlement heeft een wet goedgekeurd waarmee de douane-administratie iets soepeler kan omgaan in geval van een onbewuste fout in het douane-aangifteproces. Tot vandaag hing de maker van de fout een strafrechtelijke procedure boven het hoofd.

Alfaport Voka, de koepelorganisatie van havengebonden bedrijven, is blij met de bijgestuurde aanpak . “Wettelijk kon tot voor deze aanpassing een douane-overtreding niet anders dan strafrechtelijk vervolgd worden. Terwijl in de meeste gevallen een louter administratieve fout en dus geen bewuste poging tot fraude aan de basis ligt van een douane-overtreding. Met de nieuwe wetgeving kunnen we nu, net zoals in onze buurlanden, een andere aanpak kiezen en bijvoorbeeld de aangever de kans geven deze fout recht te zetten’, stelt Stephan Vanfraechem, algemeen directeur van Alfaport Voka. “De nieuwe wet mag natuurlijk wel geen blanco cheque aan de bedrijven zijn. Ze is enkel van toepassing bij een onbewuste fout en is ook afhankelijk van de inspanningen van de bedrijven om dergelijke fouten in de toekomst te vermijden.”