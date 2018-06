Omegabaars op Klaproosfeesten 12 juni 2018

Het Comité Melsele 2000 zette vorig jaar na 16 jaar een punt achter de Palingfeesten en zette de gezondere 'omegabaars' op het menu. Dit kende veel succes en ook dit jaar zal er duurzame vis worden geserveerd ten voordele van vzw De Klaproos, een tehuis voor mensen met een handicap.





Dit kan op 24 en 25 juni in de Dambrugstraat 69 in Melsele. Inschrijven kan eerstdaags via www.deklaproosvzw.be. Op zaterdag kan men aanschuiven om 17.30 of 19.30 uur en op zondag om 12 of 13.30 uur. Men kan kiezen uit omegabaars (20 euro), kip met groenten of vegetarische schotel (16 euro). Voor de kinderen zijn er frietjes met balletjes in tomatensaus (5 euro).





Zaterdagavond is er ook nog de 'Nacht van de Klaproos' vanaf 21 uur met Tapisfuiter, een gepassioneerde Melseelse coverband. Om 22 uur neemt DJ Jeanine het over met foute platen en meezingers. (PKM)