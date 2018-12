OKRA viert 65-jarig bestaan Kristof Pieters

03 december 2018

In het kasteel Cortewalle in Beveren is het 65-jarig bestaan gevierd van de OKRA-afdeling Sint-Martinus. De vereniging telt in Beveren zo’n 250 leden. Tijdens de academische zitting gaf voorzitter Karel Reyns een overzicht van de geschiedenis van OKRA Beveren. Die werd opgericht in 1953 in het toenmalige Gildenhuis met Jules Delalie als voorzitter. “Een belangrijke mijlpaal in de geschiedenis van onze seniorenvereniging was de naamswijziging begin 2006 toen KBG veranderde in OKRA. Ook de activiteiten zijn met de tijd mee geëvolueerd.” Die activiteiten zijn heel divers en gaan van fietsen, wandelen en kaarten tot dansen en reizen maar er is intussen ook een heuse seniorenacademie actief.