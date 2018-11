Oeps: dak van gloednieuwe (en peperdure) topsporthal lekt “Eerste zware regenval sinds opening” Kristof Pieters

27 november 2018

12u14 1 Beveren De nieuwe topsporthal die begin september de deuren opende, kampt met een lekkend dak. Afgelopen weekend moest de volleybalwedstrijd van Asterix Avo al afgelast worden en maandagavond druppelde het opnieuw binnen zodat de zaalvoetbalcompetitie Land van Beveren moest geannuleerd worden. De gemeente en de aannemer zoeken intussen naar de oorzaak.

De topsporthal is al enkele maanden in gebruik en het is dan ook vreemd dat pas nu mankementen aan het licht komen. “We zijn zelf ook verrast maar eigenlijk heeft het niet meer serieus geregend sinds de opening van de sporthal begin september”, legt sportschepen Katrien Claus (CD&V) uit. “Het is nu de eerste zware regenval en dus ook de eerste grote test van het dak.”

Volleybalclub Asterix Avo hoopt dat het euvel snel opgelost wordt. Afgelopen weekend moest de wedstrijd tegen Black and White Company Lendelede afgelast worden. “Het lek bevond zich in een uitloopzone en er kon geen risico worden genomen”, legt Claus uit. “We hebben nog in zeven haasten geprobeerd om de aanpalende zaal te ontruimen waar hockeyclub Huskies bezig was maar de scheidsrechter besloot te annuleren. Gelukkig is dit overmacht en zijn er geen gevolgen voor de club. Het worden geen forfaitcijfers. De match zal verplaatst worden.”

Meteen na het incident heeft de aannemer herstellingen uitgevoerd aan het dak. “Het probleem situeerde zich aan één van de 52 rookluiken die we hebben moeten installeren in het dak om te voldoen aan de normen op vlak van brandveiligheid. Blijkbaar was er een dichting onvoldoende waardoor er water naar binnen kon sijpelen.” Maandagavond was er opnieuw zware regenval en opnieuw begon het te druppelen. Dit keer moesten er al vier emmers geplaatst worden. Slachtoffer was dit keer de zaalvoetbalcompetitie Land van Beveren, dat vier wedstrijden moest schrappen. “Bijzonder vervelend natuurlijk”, reageert bestuurslid Karel Engels. “Niemand begrijpt hoe dit mogelijk is bij een topsporthal van meer dan vijf miljoen euro. We hopen dat dit snel opgelost raakt, want het is niet makkelijk om de kalender telkens aan te passen. Toch spelen is geen optie. Als een speler zou uitglijden over een natte plek en iets breekt, zouden we niet gedekt zijn door de verzekering.”

De gemeente en de aannemer zoeken intussen verder naar oplossingen. “We weten uit ervaring hoe moeilijk het is om een lek op te sporen”, zegt schepen Claus. “We hebben een tijdje geleden dezelfde problemen gekend bij de sporthal ’t Wit Zand. Het lek was daar aan de andere kant van de zaal waar het water door het plafond sijpelde. Water zoekt zich altijd een weg. Moest het lekken op één van de tribunes zouden we de sporthal nog kunnen gebruiken maar jammer genoeg is het net op de sportvloer. De aannemer stelt echter alles in het werk om het lek zo snel mogelijk te dichten.” Dinsdagmiddag werden er opnieuw werken aan het dak uitgevoerd. “Normaal gezien moeten de problemen nu opgelost zijn”, zegt Claus nog.