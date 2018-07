Obstakel op weg maakt wagen onbestuurbaar 05 juli 2018

02u41 0

De bestuurder van een Mercedes heeft een bang moment beleefd toen hij midden in de Beverentunnel richting Gent over een ijzeren voorwerp reed dat zijn wagen zodanig beschadigde dat het voertuig onbestuurbaar werd.





"Zo'n 300 meter in de tunnel zag ik plots in het midden van mijn rijstrook een vrij groot voorwerp liggen", getuigt de chauffeur. "Uitwijken was onmogelijk met een vangrail links van mij en een vrachtwagen rechts van mij. Remmen was ook niet meer mogelijk. Toen ik over het voorwerp reed, hoorde ik een luide knal en merkte ik dat mijn wagen onbestuurbaar werd. Een andere vrachtwagen die op de rechterrijstrook reed, schampte de zijkant van mijn wagen". De Mercedes kwam midden in de tunnel op de linkerrijstrook tot stilstand. Gelukkig kon achteropkomend verkeer tijdig remmen en de gehavende wagen ontwijken. Het metalen voorwerp bleek nadien een stuk van de steunpoot van een vrachtwagentrailer te zijn. Het obstakel had het carter doorboord waardoor de weg over een afstand van zo'n 100 meter besmeurd was met motorolie. De brandweer kwam ter plaatse om het wegdek proper te spuiten. Het ongeval zorgde voor een lange file. (PKM)