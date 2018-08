Nutswerken in Melselestraat en Peerkenswegel 06 augustus 2018

02u26 0 Beveren In de Melselestraat in Haasdonk is een aannemer in opdracht van De Watergroep begonnen met werkzaamheden in functie van de geplande wegeniswerken in 2019.

Concreet worden de nutsleidingen verplaatst, vervangen en vernieuwd. Tot midden september wordt er gewerkt vanaf het startpunt aan de Melselestraat 68, tot en met het huisnummer 62. Daarna wordt er tot midden oktober gewerkt tot aan de Peerkenswegel, en tot midden november tot de Keizerstraat. In de Peerkenswegel zelf is dat tot aan het Verwilgenplein. Er wordt een omleiding ingevoerd langs de Kruibekesteenweg, de Heirbaan en de Keizerstraat, en dat in beide richtingen. Tijdens de hele duur van de werken wordt de Melselestraat afgesloten voor doorgaand verkeer. Plaatselijk verkeer is wel nog toegelaten. (JVS)