Nutsmaatschappijen starten op 6 mei met werken aan N70 Kristof Pieters

17 april 2019

17u24 2 Beveren De heraanleg van de N70 komt dichterbij. De eigenlijke werken starten pas in het voorjaar van 2020 maar de vernieuwing van de nutsleidingen zal ook heel wat hinder met zich meebrengen. Die werken zullen eveneens een klein jaar in beslag nemen.

De gewestweg zal een hele metamorfose ondergaan en dat vanaf de Essendreef in Beveren tot voorbij het kruispunt met de Burggravenstraat en Snoeckstraat in Melsele. Voordat de riolerings- en wegenwerken starten, zullen de nutsmaatschappijen hun leidingen voor water, gas, elektriciteit en telecommunicatie vernieuwden. De werken worden gecoördineerd door Synductis.

Concreet zal het verkeer van 6 tot 20 in beide richtingen over versmalde rijstroken moeten rijden. Eind mei zal de N70 een week afgesloten worden. Dit is nodig omdat een aantal nutsleidingen de weg moeten dwarsen.

Van 3 juni tot 12 juli is verkeer op de N70 tussen het Pareinpark en OC Boerenpoort enkel mogelijk richting Sint-Niklaas. Het verkeer richting Antwerpen wordt dan omgeleid. Tijdens het bouwverlof van 13 juli tot 18 augustus is er geen hinder op de N70. Vanaf 19 augustus tot het einde van de nutswerken in het najaar zal er opnieuw enkel verkeer mogelijk zijn richting Sint-Niklaas.

Om omwonenden en handelaars een goed beeld te geven van wat hen te wachten staat, is er op dinsdag 23 april een infovergadering in het gemeentehuis van Beveren. Aangezien ondernemers vaak andere vragen en noden hebben dan buurtbewoners zijn er twee aparte vergadering. Om 17 uur zijn alle ondernemers welkom en om 20 uur worden de buurtbewoners verwelkomd.