Noodherstellingswerken op R2 aan Beverentunnel Kristof Pieters

20 februari 2019

18u19 0 Beveren Op de R2 is tot maandagochtend slechts één rijstrook beschikbaar in de richting van Stabroek en dat ter hoogte van de Beverentunnel tussen de verkeerswisselaars Waaslandhaven-Zuid tot Waaslandhaven-Noord.

Dat is het gevolg van een noodherstelling aan de betonplaten op de rechterrijstrook. In de riolering bleek een breuk te zijn ontstaan waardoor het water wegspoelt onder het wegdek. De betonplaten die erboven liggen zijn daardoor verzakt en beginnen te scheuren. Behalve de rechterrijstrook van de R2 richting Stabroek en Nederland is ook de oprit 10 Waaslandhaven-Zuid in die richting tijdelijk niet bereikbaar. Het verkeer wordt omgeleid.