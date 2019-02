Noodherstelling aan riool Beverentunnel duurt langer dan voorzien Kristof Pieters

27 februari 2019

10u41 0 Beveren De noodherstelling aan een rioolbuis aan de Beverentunnel zal zeker nog zo’n 2 weken in beslag nemen. Door problemen met een afvoerbuis is er een verzakking ontstaan onder de rijbaan. Tijdens de werken is de snelheid beperkt tot 50 km/uur en is er ook tijdelijke trajectcontrole geïnstalleerd.

Een tweetal weken geleden werd duidelijk dat er iets ernstig mis was met een afvoerbuis van de Beverentunnel. In de pompput midden in de Beverentunnel werd een abnormaal grote hoeveelheid stenen en zand aangetroffen. “Aan de tunnelmond zagen we dat er een verzakking was ontstaan aan de berm”, legt de aannemer uit. “Dit duidde er op dat er ergens schade was aan de rioolbuis, maar het bracht ook een ernstig risico met zich mee dat de pompen in het midden van de tunnel beschadigd zouden geraken. Als die zouden uitvallen loopt de tunnel simpelweg onder water.” Werklui vonden al snel de locatie van beschadiging. Deze situeert zich vlak aan de uitgang van de tunnelbuis richting Stabroek. “Momenteel drillen we damplaten in de grond”, vervolgt de aannemer. “Donderdag zullen we beginnen met de grond uit te graven tot op een diepte van zo’n 4 meter. Zo diep ligt de rioolbuis die een diameter heeft van een meter. Pas dan zullen we een goed zicht krijgen op hoe groot de schade is.” Ondertussen zijn er zware noodpompen geplaatst die het grond- en hemelwater kunnen afvoeren via een noodrioolbuis.

De verzakking heeft al een kleine twee weken heel wat gevolgen voor het verkeer. Aan de uitgang van de tunnel was door de breuk in de riolering grond weggespoeld onder het wegdek. Daarom moest een betonplaat van de rechterrijstrook vervangen worden. Die werken zijn reeds uitgevoerd.

Sinds de nacht van maandag op dinsdag is de oprit Waaslandhaven-Zuid terug open en kan het verkeer nu door de tunnel over twee versmalde rijstroken. Er geldt wel een permanente snelheidsbeperking van 50km/u. Er werd een tijdelijke trajectcontrole geïnstalleerd tussen het begin van de werfzone ter hoogte van de oprit Waaslandhaven-Zuid en de uitgang van de Beverentunnel. De trajectcontrole zal 24 uur op 24uur in werking zijn.