Nog waslijst aan interventies voor stormschade 20 januari 2018

02u30 0 Beveren De Hulpverleningszone Waasland had na de passage van de storm van donderdagochtend ook gisteren nog meer dan de handen vol met het afhandelen van meldingen voor stormschade.

Donderdagavond was er opnieuw een kleine piek in het aantal oproepen, omdat veel mensen op dat moment terug thuis kwamen na een werkdag. Het overgrote deel van de oproepen gaat over kleine schadegevallen, zoals weggewaaide dakpannen, lichtkoepels en loshangende dakgoten. Hier en daar moesten nog bomen of grote afgebroken takken worden opgeruimd. Onder meer op het dak van de Centrumschool aan de Bosdamlaan had de brandweer nog heel wat werk. In totaal waaiden zo'n honderd dakpannen, verspreid over het omvangrijke dak, weg. Enkele pannen kwamen op de openbare weg terecht. De gemeente plaatste daarom nadarhekken om een perimeter in te stellen rondom het gebouw. Hetzelfde moest ook gebeuren voor basisschool De Toren in Melsele. Het klimteam van de Hulpverleningszone werd donderdagavond ook ingezet voor stormschade. De wijzers van de kerktoren van Kruibeke waren door de wind losgekomen en verwrongen. Het zogenaamde Red-team, gespecialiseerd in interventies op grote hoogte, beveiligde de wijzers. Ditzelfde team verwijderde vorig jaar nog de kerkhaan. Deze wacht op subsidies vooraleer de herstelling kan gebeuren.





Tabaknatie

In de Waaslandhaven was er ook hinder en schade door de hevige wind. De grootste schade was aan een magazijn van Tabaknatie in de Natiestraat. Daar kwam een groot stuk van de dakbedekking los van een magazijn van 20.000 vierkante meter. De dakbedekking en isolatiemateriaal waren volledig losgekomen. Ook een aantal zonnepanelen moesten eraan geloven. (PKM)