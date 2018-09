Nog steeds blauwalg in Noordzuid-verbinding Kristof Pieters

06 september 2018

Door de relatief beperkte regenval van de afgelopen dagen en de ‘gunstige’ temperaturen, blijven de blauwalgen aanwezig in het water van de Noordzuid-verbinding. Deze bacterie kan massaal tot ontwikkeling komen in water bij temperaturen tussen 20 en 30° C. Normaal gebeurt deze ontwikkeling niet in stromende wateren, maar gezien de aanhoudende droogte van de laatste maanden, was er zo goed als geen stroming meer op veel waterlopen. Blauwalg is herkenbaar als een roodbruine, olieachtige laag die op het wateroppervlak drijft. Bij het afsterven worden giftige stoffen afgescheiden die bij hoge concentraties schadelijk kunnen zijn voor mens en dier. Het totaalverbod op watercaptatie uit de Noordzuid-verbinding blijft daarom van kracht van aan de Welen, waar de waterloop de N451 snijdt, tot aan het pompstation Stenegoot. Het water mag niet als drinkwater worden gebruikt voor vee. Er geldt ook een verbod op zachte recreatie zoals pootjebaden.

