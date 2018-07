NMBS stelt wachtzaal station weer open DEUREN GEBOUW WORDEN UITGERUST MET TIJDSLOT KRISTOF PIETERS

25 juli 2018

02u43 0 Beveren Het comfort voor pendelaars wordt weer wat beter in het station van Beveren. Na lang aandringen van de gemeente is beslist om de wachtzaal opnieuw de hele dag door open te houden. Na de zomer start ook de bouw van de nieuwe fietsenstalling met 455 plaatsen.

De NMBS bouwde het voorbije jaar de dienstverlening af in het station van Beveren. Pendelaars worden gestimuleerd om gebruik te maken van een ticketautomaat. De loketten zijn hierdoor sinds een tijdje enkel nog in de voormiddag open van 6 tot 13.15 uur, in het weekend is alles dicht.





"We betreuren natuurlijk dat de dienstverlening wordt afgebouwd, maar we stoorden ons vooral aan het feit dat ook de infrastructuur ontoegankelijk werd gemaakt", zegt schepen van Mobiliteit Raf Van Roeyen (CD&V). "We kregen ook bij de gemeente heel wat terechte klachten van pendelaars. Ze konden immers plots geen gebruik meer maken van de wachtzaal en de toiletten. We hebben daarom aangedrongen bij zowel NMBS als Infrabel om hier een mouw aan te passen. Het is toch te gek dat men de mensen buiten zet als er een wachtzaal beschikbaar is. Er is nu afgesproken om de deuren uit te rusten met een tijdslot. Hierdoor zal de wachtzaal terug beschikbaar zijn voor de reizigers op weekdagen én in weekends van 6 tot 20 uur."





Nieuwe fietsenstalling

En ook voor de vele pendelaars die de fiets combineren met de trein is er goed nieuws, want vorige week is met de NMBS ook een timing afgesproken voor de bouw van de nieuwe fietsenstallingen aan het station.





"In september start de sloop van de oude stalling", vervolgt Van Roeyen. "Die zal tijdelijk vervangen worden op een andere plaats. Tegen november moet de nieuwe infrastructuur klaar zijn. Aan het station zelf komt er een overdekte fietsenstalling, die dubbel zo groot wordt met een capaciteit voor 400 fietsen. Daarbij zijn ook enkele plaatsen voor bakfietsen en vier plaatsen met oplaadmogelijkheid voor elektrische fietsen. Aan de zuidzijde van het spoor komen ook nog eens 55 plaatsen. Tot slot voorzien we ook een unit waar men kleine herstellingen aan de fiets kan doen. Er zal ook perslucht beschikbaar zijn om banden op te pompen." In totaal gaat het om een investering van ruim 200.000 euro.





De gemeente zal tegelijk ook een kleine missing link realiseren tussen het spoorwegfietspad en zaal Olympia. In de loop van augustus zal ook het laatste stuk spoorwegfietspad vanaf de Kruibekesteenweg tot in Zwijndrecht klaar zijn.





De werken liepen een lichte vertraging op door een discussie met de aannemer, maar de fundering ligt er al en eerstdaags zal de beton worden gegoten.