NMBS past dienstregeling niet aan 18 mei 2018

De NMBS is voorlopig niet van plan om de dienstregeling aan te passen naar aanleiding van een reeks klachten uit Beveren. Dat antwoordde minister François Bellot (MR) op een vraag van Peter Buysrogge (N-VA). In december vorig jaar wijzigde de dienstregeling van de NMBS en voor Beveren bleek dit allesbehalve een verbetering. Tijdens de ochtendspits stoppen er drie treinen met bestemming Antwerpen Centraal. De tijd tussen deze drie treinen is echter zeer kort: binnen een tijdspanne van 20 minuten. Volgens gemeenteraadsvoorzitter Jens De Wael (N-VA) zorgt die situatie ervoor dat de trein geen optimaal alternatief meer is voor de auto en dat terwijl de wegen langzaam maar zeker dichtslibben. De minister erkent het probleem, maar geeft aan dat er momenteel geen oplossing voorhanden is. "Door het intensieve treinverkeer rond Antwerpen is het helaas niet mogelijk om de piekuurtreinen beter te positioneren", antwoordt Bellot. "De keuze is beperkt omdat de spoorlijn Gent-Antwerpen ook intensief door goederentreinen wordt gebruikt."





Bellot volgt de redenering dat in het kader van Oosterweel zoveel mogelijk autobestuurders moeten aangemoedigd worden om gebruik te maken van openbaar vervoer. "Maar met drie treinen per uur is Beveren, een station met 700 tot 900 reizigers, toch vrij goed bediend", oordeelt hij. De minder goede spreiding zal wel een aandachtspunt blijven bij toekomstige aanpassingen van het vervoersplan (PKM)