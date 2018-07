NMBS geeft gronden naast spoor in concessie 28 juli 2018

02u33 0

De gemeente heeft met de NMBS een nieuwe concessieovereenkomst afgesloten voor het gebruik van de gronden naast het spoor tussen Nieuwkerken en de Grote Heidestraat. In 2007 werd de grond al overgedragen voor de aanleg van een fietspad maar het oude contract liep intussen af. Er is nu een nieuwe concessie afgesloten waarbij de jaarlijkse huurprijs 1.044 euro bedraagt. Dit ligt in de lijn van wat voorheen werd betaald. De looptijd is opnieuw 9 jaar. (PKM)