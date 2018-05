Nimfa gekroond tot 56ste Aardbeiprinses 12 mei 2018

02u28 0 Beveren Het aardbeiendorp Melsele heeft een nieuwe ambassadrice. De 23-jarige Nimfa Bogaert werd donderdagavond verkozen tot de 56ste Aardbeiprinses.

Het was de tweede keer dat ze een gooi deed naar het kroontje. Ze wist dus wat haar te wachten stond. "Ik heb me dit keer volledig gesmeten en ik denk dat dit ook zo is overgekomen", reageert ze dolgelukkig. "Ik wou dit echt. Ik ben van Melsele en ben opgegroeid met de Aardbeifeesten. Dat ik nu een jaar lang prinses mag zijn, is een droom die uitkomt." Yana Van Bogaert (17) uit Sint-Gillis-Waas werd eerste eredame. Tiana Delbaere (19) uit Burcht werd gekozen als tweede eredame.





Het trio zal de komende dagen nog te zien zijn op de Aardbeifeesten. Vandaag is er het bal van dorpsburgemeester Koen Maes met een reeks DJ's op het podium. Zondag kan men deelnemen aan een wielertoeristentocht tussen 8 en 11 uur of meelopen met de Aardbeirun vanaf 13 uur.





Daarna geeft KLJ nog demonstraties vendelen en wimpelen tussen 13 en 14 uur en zijn er vanaf 16 uur demonstraties flamenco door Las Mariquitas. (PKM)