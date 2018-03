Nieuwkomer Laura Staut krijgt tweede plaats op CD&V-lijst 29 maart 2018

CD&V heeft gisteren de eerste 20 namen op de kieslijst voor 14 oktober bekendgemaakt. Dat burgemeester Marc Van de Vijver de lijst trekt, was al bekend. Dat de tweede plaats naar een nieuwkomer gaat, is wel een verrassing. Laura Staut (28) was vroeger @actief bij de scouts en werkt nu als coördinator bij de Erfgoedcel Waasland. Na haar volgende 3 uittredende schepenen Katrien Claus, Dirk Van Esbroeck en Raf Van Roeyen. Heidi Werrens uit Kieldrecht, Lieven Van Dooren uit Vrasene, Pieter-Jan Certyn uit Kallo, Hendrik Deckers uit Verrebroek en Ine Lemmens uit Melsele vervolledigen de top tien waarin alle deelgemeenten vertegenwoordigd zijn. Certyn is al actief als jongerenvoorzitter, maar komt voor de eerste keer op. Hetzelfde voor Hendrik Deckers. Hij neemt nu de fakkel over van zijn vader, voormalig schepen Peter Deckers. Karolien Weekers keert terug in de politiek nu ze opnieuw in Melsele woont. Op de twaalfde plaats staat Leentje Van Laere die heel wat ervaring heeft in het OCMW. "We zijn enorm blij met 7 vrouwen bij de eerste 12 plaatsen op de lijst", zegt voorzitter Veerle Vincke. Zelf zal ze de lijst duwen, maar dat doet ze niet alleen. "Het lijstduwerschap gebeurt bij ons collectief met alle uittredende raadsleden." Het gaat om Werner Maes, Ann Cools, Guy Tindemans, Luk Smet, Louis Engels, Ernest Smet en Hilde Maes. Binnen enkele weken volgen de laatste namen. (PKM)