Nieuwe voorzitter handelaarsvereniging wil meer beleving in winkelcentrum: “We moeten zo het verschil maken met e-commerce en retailgiganten” Kristof Pieters

01 april 2019

19u16 3 Beveren Bert De Hertogh (49) heeft de fakkel overgenomen als voorzitter van Winkeldorp Beveren. Het winkelcentrum heeft het niet makkelijk om zich vandaag de dag staande te houden in de strijd om de consument. De handelaarsvereniging wil daarom op korte termijn een nieuw actieplan uitwerken. “Rode draad daarin is ‘beleving’. Daarin kunnen we het verschil maken met e-commerce en retailgiganten als Anwerpen en Sint-Niklaas.”

Het bestuur van de vzw Aangenaam Winkelen koos met unanimiteit voor Bert De Hertogh als nieuwe voorzitter. Hij neemt die taak over van Chantal Thielens, die haar handelszaak in het winkelcentrum stopgezet heeft en volgens de statuten dus geen voorzitter meer kon zijn. Dat is meteen ook tekenend voor de moeilijke periode waarin Winkeldorp Beveren momenteel zit. Dat beaamt ook de kersverse voorzitter. “We zitten natuurlijk geprangd tussen Antwerpen en Sint-Niklaas en zien ook het effect van de e-commerce waardoor klanten de fysieke winkels minder trouw zijn. Het is een lastige mix van factoren die vraagt om toepassing van nieuwe concepten. We hebben recent een bevraging laten uitvoeren bij zowel klanten als handelaars door de Artevelde Hogeschool. Daaruit blijkt dat klanten nog altijd graag naar ons winkelcentrum komen als het gezellig is en er evenementen georganiseerd worden. We moeten dus eigenlijk meer gaan inzetten op ‘beleving’ want daarin kunnen we dus nog wel het verschil maken. De vzw en de centrummanager hebben in het verleden al heel wat goede activiteiten op poten gezet maar volgens mij moeten de handelaars zelf eens wat meer inspanningen doen. Het heeft immers weinig zin om een evenement te organiseren als de winkels niet open zijn. We zien dit bijvoorbeeld ook bij de avondfeestmarkt van de Beverse Feesten. De handelaars moeten weg van het idee dat dit geen topavond is op vlak van verkoop. Ik baat met mijn echtgenote een reisbureau in de Vrasenestraat uit en ga op zo’n evenementen wellicht ook geen reis aan de man brengen. De bedoeling van zulke activiteiten is vooral mensen over de vloer te krijgen die later misschien nog eens terugkomen. We hebben deze zaak 2,5 jaar geleden overgenomen en dit pand gekocht. Dat moet hier nog zeker 15 jaar draaien en dus wil ik niet aan de zijlijn staan roepen maar mee aan de kar gaan trekken. Het is immers mijn overtuiging dat we alle troeven zelf in handen hebben.”

Schepen van Economie Filip Kegels (N-VA) sluit zich daarbij aan. “De handelaars hebben het tegenwoordig niet makkelijk en er is leegstand maar we zitten ook in een transitieperiode. We worden geconfronteerd met een generatie handelaars die stilaan de pensioengerechtigde leeftijd bereiken en de fakkel willen doorgeven. Er zijn momenteel heel wat bouwprojecten in de Vrasenestraat. Er is ook druk om winkels te vervangen door appartementen maar daar gaan we als gemeentebestuur niet mee akkoord. Daarom verplichten we iedere bouwpromotor om bij een nieuwbouwproject een handelsruimte op het gelijkvloers te behouden.”

De nieuwe voorzitter wil op korte termijn met het bestuur van Aangenaam Winkelen Beveren een nieuw actieplan uitwerken. “Er liggen heel wat ideeën op tafel zoals het invoeren van een gezamenlijke klantenkaart voor het hele Winkeldorp Beveren maar we willen ook experimenteren met pop-up formules en een aantal evenementen zoals de tropische braderij gaan we eens grondig evalueren.”